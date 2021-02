Brandweer redt personen uit auto in het water

in de haven van Scheveningen is een auto donderdagmorgen door nog onbekende oorzaak te water geraakt.

In het voertuig zaten nog 2 personen, een brandweerman in vrije tijd die toevallig langskwam is hierop direct het water ingegaan om de slachtoffers uit het voertuig te halen.

Het eerste slachtoffer werd al snel uit het voertuig gehaald en is naar het ziekenhuis vervoerd.

Omdat de brandweer al met een aantal voertuigen in de haven rond reed in verband met een geplande oefening waren deze snel ter plaatse en hebben het voertuig door middel van een kraan uit het water kunnen halen, waarna het tweede slachtoffer uit het voertuig gehaald kon worden.

Het tweede slachtoffer is ter plaatste gereanimeerd door de hulpdiensten en is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

Hoe dit ongeluk heeft kunnen gebeuren zal door de politie onderzocht worden.