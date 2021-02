Slachtoffers van uitgaansgeweld voor het leven getekend, OM eist tot 10 maanden cel

Wat een leuk weekend in Egmond aan Zee had moeten worden, eindigt voor drie Duitse toeristen in een nachtmerrie. Twee van hen belanden met ernstig hersenletsel in het ziekenhuis. De mannen die het OM daarvoor verantwoordelijk houdt, staan donderdag 25 februari terecht voor poging tot doodslag dan wel poging zware mishandeling en openlijke geweldpleging in vereniging met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. Het OM eiste tot 10 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf tegen de verdachten.

Verjaardag

Drie Duitse toeristen vieren op 5 mei 2017 de verjaardag van één van hen in een kroeg in Egmond aan Zee. Er heerst een goede sfeer, ze praten met dorpsbewoners en de kroegbaas draait een Duits verzoeknummer. De jongemannen vertrekken rond sluitingstijd naar hun hotel. ‘’We konden ons hotel al zien, toen ik van achter op mijn hoofd werd geslagen’’, aldus één van de jongens in zijn schriftelijke verklaring. ‘’Liggend op de grond probeer ik mijn hoofd te beschermen tegen het schoppen’’. Twee jongens raken bewusteloos, hun vriend ziet hen roerloos liggen en belt de alarmcentrale.

Ernstig hersenletsel

In het ziekenhuis constateren de artsen een schedelbreuk en bloed in de hersenen. Een spoedoperatie is nodig. Pas na enkele dagen zijn de slachtoffers weer bij bewustzijn. ‘’Pas de volgende dag besefte ik waar ik was en wie ik was.’’ Eenmaal in Duitsland liggen de jongens nog enige tijd in het ziekenhuis. Daarna volgt een periode van revalidatie, fysiek en emotioneel. Twee van hen houden er blijvend letsel aan over: doofheid, oorsuizen, nooit meer ruiken, en epilepsie als gevolg van de hersenkneuzing. Eén van hen is arbeidsongeschikt verklaard.

Impact

Het geweldsincident en het letsel hebben niet alleen forse impact op de slachtoffers, maar ook op de inwoners van Egmond. Met name de ondernemers hebben genoeg van dit soort geweldplegingen richting toeristen, het schaadt het imago van de gemeente. De ondernemersvereniging loont een beloning uit voor de gouden tip. Uiteindelijk krijgt de wijkagent anonieme tips waarin de namen van de verdachten worden genoemd en ook komen er meldingen binnen via Meld Misdaad Anoniem. Drie verdachten van toen 18 en 20 jaar uit Egmond en één van 19 jaar uit Alkmaar komen naar voren.

Onderste steen boven

In hun verklaringen bij de politie en bij de rechter-commissaris hebben de verdachten geprobeerd om hun eigen hachje te redden. Ook bleek dat sommige getuigen (aantoonbaar) logen over het aandeel dat verdachten hadden in het toegepaste geweld. Politie en OM hebben de onderste steen boven willen krijgen, met name voor de slachtoffers. Daarom zijn verschillende getuigen meerdere keren gehoord bij de rechter-commissaris en heeft het onderzoek langer geduurd.

Zinloos

Volgens het OM hebben de verdachten zich schuldig gemaakt aan zinloos uitgaansgeweld. De officier van justitie schetste ter zitting dat de mishandeling van de drie Duitsers voor veel onrust in het dorp zorgde: ‘Dit zinloze geweld met zeer ernstige gevolgen voor de slachtoffers, laat niemand onberoerd’. Zij verwijt het de verdachten dat zij destijds niet uit zichzelf naar voren zijn gekomen en dat zij hun eigen rol bagatelliseren.

Strafeisen

De 22-jarige hoofdverdachte uit Egmond, is poging tot doodslag en openlijk geweld op de openbare weg met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg ten laste gelegd. De officier van justitie vroeg vrijspraak voor dit eerste, maar gezien zijn grote rol in het geheel: hij begon met het geweld en heeft één van de slachtoffers tegen het hoofd geschopt, eist zij tegen hem de hoogste straf: 10 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

De 24-jarige verdachte uit Egmond wordt verdacht van openlijk geweld op de openbare weg met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg en hij hoorde 8 maanden onvoorwaardelijk gevangenisstraf tegen zich eisen.

De 22-jarige man uit Alkmaar had een minder grote rol in het geheel, hij heeft één van de slachtoffers een klap of een duw gegeven. Hij deed dit terwijl de andere slachtoffers ook mishandeld werden op straat, daarom wordt hem openlijk geweld op de openbare weg verweten. In de strafeis houdt de officier van justitie er rekening mee dat het geweld dat hij heeft gebruikt beperkt was en dat hij niet de opzet had om zwaar letsel te veroorzaken. De eis tegen hem luidde de maximale werkstraf van 240 uur.