TNO gaat voertuigen, wapens en munitie bij Defensie testen

Werking wapens en munitie

TNO gaat wapens, munitie én een combinatie van die twee testen. Denk bijvoorbeeld aan het bepalen van de vrijkomende gassen/deeltjes bij het verschieten van munitie. Dit gebeurt op schietbanen binnen én buiten. Ook onderzoekt het instituut of de combinatie wapen en munitie voldoet aan de NAVO-richtlijnen. Alles moet naar behoren werken, maar er moet ook nauwkeurig genoeg mee kunnen worden geschoten. Het gaat hierbij om kleinkaliber (bijvoorbeeld pistool) en medium kaliber munitie, zoals de 35 mm-granaten die de CV90 verschiet.

Impact schokgolf

Daarnaast doet de onderzoeksorganisatie zogenoemde voertuigkwetsbaarheidstesten. Daarbij worden voertuigen onderworpen aan een externe belasting, door bijvoorbeeld een ontploffende IED (geïmproviseerd explosief). Gekeken wordt wat de impact van de schokgolf is op zowel het voertuig als de dummy.

Win-win

De samenwerking is een duidelijke win-win-situatie. TNO kan bijvoorbeeld gebruik maken van Defensie-faciliteiten als uiteenlopende schietbanen tot 500 meter. Defensie profiteert op zijn beurt weer van de onderzoeksresultaten. Het gaat om de testfaciliteiten van het Kenniscentrum Wapensystemen & Munitie (KCW&M) van het Defensie Munitiebedrijf en die van de Directie Materiele Instandhouding (DMI) van de Koninklijke Marine.

10 jaar verlenging

TNO gebruikt de faciliteiten van KCW&M al sinds 2016. Op grond van die ervaring is de nieuwe overeenkomst uitgebreid met de testfaciliteiten van DMI. Ook is de periode van de overeenkomst aanzienlijk langer geworden dan de vorige, 10 jaar in plaats van 4 jaar.