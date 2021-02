Drentse luchtfilterfabriek stelde medewerkers bloot aan kankerverwekkende stof

Geldboete van 200.000 euro

De rechtbank Overijssel legt het bedrijf een geldboete op van 200.000 euro. De twee leidinggeven krijgen een voorwaardelijke celstraf van 6 en 9 maanden. Ook moeten ze beiden een taakstraf uitvoeren van 240 uur. De medewerkers blijven de rest van hun leven in onzekerheid of zij ooit ziek zullen worden.

Economische belangen boven medewerkers

De leiding wist dat de medewerkers werden blootgesteld aan de gevaarlijke stof maar ondernam geen actie, ondanks meerdere waarschuwingen, rapporten en aanbevelingen. De rechtbank rekent het hen aan dat zij de economische belangen van het bedrijf boven het welzijn van haar medewerkers stelde. Naar schatting bespaarde het bedrijf hiermee zo’n 2 miljoen euro.

Onbeschermd aan het werk

Het bedrijf stelde haar werknemers jarenlang onnodig bloot aan deze gevaarlijke stof. Zij kregen geen persoonlijke beschermingsmiddelen en geen voorlichting over het werken met deze gevaarlijke stof. Sterker nog, de meeste werknemers wisten niet dat deze stof vrij kwam bij het arbeidsproces. De werknemers die het wel wisten werd verteld dat het geen kwaad kon. Pas in oktober 2017, nadat de Arbeidsinspectie de betreffende afdeling had afgesloten, zijn de werknemers hierover ingelicht.

Onzeker over ziek worden

Het is niet duidelijk of de medewerkers van die afdeling ziek worden. Een arts die in deze zaak optrad als deskundige verklaarde dat blootstelling aan formaldehyde de kans op neuskanker, aanzienlijk vergroot. Hierdoor verkeren de medewerkers al jaren in onzekerheid en deze onzekerheid zal blijven. Voor de medewerkers die daadwerkelijk ziek worden is dat bijzonder schrijnend.

Letselschadeprocedures

Bij het opleggen van de straffen houdt de rechtbank rekening met de acties die binnen het bedrijf zijn ondernomen. De fabriek is gesloten en de medewerkers hebben een aanbod gekregen om de angstschade te compenseren. Alle relevante stukken worden bewaard door een notaris, zodat medewerkers die kunnen gebruiken bij (eventueel in de toekomst) nog te voeren letselschadeprocedures.