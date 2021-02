33-jarige terrorismeverdachte overgeleverd aan Nederland

De 33-jarige man uit Sliedrecht die begin dit jaar werd aangehouden door de Griekse politie op verdenking van deelneming aan een terroristische organisatie is deze week overgeleverd aan Nederland. De verdachte is bij aankomst in verzekering gesteld en vandaag door de officier van justitie voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft beslist dat de man 14 dagen langer vast blijft zitten.