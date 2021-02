KHN spant kort geding aan tegen de Staat voor uitbetalen TVL

'Laconiek bericht'

Afgelopen woensdag ontvingen veel ondernemers een laconiek bericht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland dat het verhoogde subsidiepercentage van TVL over het vierde kwartaal van 2020 niet zoals verwacht eind februari zal worden betaald, maar 'binnen 16 weken' na vandaag. Veel horecabedrijven komen daardoor in betalingsproblemen. KHN vindt het onacceptabel dat de Staat opnieuw zijn afspraken niet nakomt; het water staat horecaondernemers aan de lippen. KHN wil dat Staat wordt geboden om de verhoogde subsidie bij wijze van voorschot zo spoedig mogelijk te betalen.

Enorm veel signalen

KHN heeft enorm veel signalen van horecaondernemers ontvangen die in de problemen raken doordat de aanvulling op de TVL – coronasteun van vorig jaar - met maar liefst 16 weken is uitgesteld.

Bedreiging voor de continuïteit van de bedrijfsvoering

Dit uitstel treft vooral ondernemers in de horeca die als gevolg van de gedwongen sluiting hun omzet in het vierde kwartaal tot 0 gereduceerd hebben gezien. Juist zij zijn afhankelijk van de verhoging van het subsidiepercentage van 50% naar 70% van de omzet. Ondernemers hebben in het vertrouwen op de verwachtingen die de Staat heeft gewekt betalingsafspraken gemaakt met hun crediteuren. Die kunnen zij nu niet nakomen. Hierdoor komt de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar.

Liquiditeit is hard nodig

De Staat had beloofd het geld eind februari te betalen, maar gaf gisteren aan de uitbetaling met 16 weken uit te stellen omdat hiervoor 'ingrijpende systeemwijzigingen' nodig zouden zijn. KHN-voorzitter Robèr Willemsen: 'Het is in een lange reeks de zoveelste klap in je gezicht en je wordt er misselijk van. De telefoon staat bij ons roodgloeiend, horecaondernemers kunnen dit er absoluut niet bij hebben. Het is niet de eerste keer dat we zien dat systemen niet op orde zijn en het is onduidelijk waarom op deze systeemwijzigingen niet kon worden geanticipeerd.'

'Geen excuus'

'Daarnaast zou de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondernemers aanvullend kunnen bevoorschotten terwijl zij aan haar systeemwijzigingen werkt. Het gemak waarmee – zonder een woord van excuus – wordt teruggekomen op gewekte verwachtingen in een mededeling aan ondernemers roept herinneringen op aan de toeslagenaffaire. Terwijl de Rijksdienst toch zou moeten begrijpen dat ondernemers afhankelijk zijn van deze subsidie voor hun voortbestaan. KHN ziet dan ook geen andere optie dan een kort geding tegen de Staat te starten om op te komen voor de belangen van haar leden; horecaondernemers hebben die liquiditeit hard nodig', aldus Willemsen.'

Spoedoverleg loopt op niets uit

Vanmiddag vond er een spoedoverleg plaats met demissionair minister Bas van ‘t Wout en demissionair staatssecretaris Mona Keijzer. Hierin is gesproken over zowel de heropening van de horeca – en in het bijzonder de terrassen – en het kort geding tegen de Staat voor het uitbetalen van de TVL. Het spoedoverleg was teleurstellend en heeft niets opgeleverd.

Kort geding voortgezet

KHN heeft wederom aan de bewindspersonen gevraagd de nood in het kabinet kenbaar te maken en tot actie over te gaan, omdat de geest echt uit de fles is en er ongeregeldheden dreigen. Het kabinet kijkt pas op 8 maart of er eventueel versoepelingen mogelijk zijn. Daarnaast is er niet naar de tevredenheid van KHN gereageerd op de spoedige uitbetaling van de TVL. KHN blijft zich hard maken voor haar leden en zet het kort geding daarom onverminderd door.