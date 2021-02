Toch veel bloemen bij de Dokwerker herdenking Februaristaking

Politieke staking tegen nazi's

De Februaristaking van 1941 heeft nationaal én internationaal grote indruk gemaakt. Het was de enige algemene politieke staking in Europa tegen de anti-Joodse maatregelen van de nazi’s in bezet gebied. Vele tienduizenden burgers legden het werk neer en kwamen op voor de vervolgde Joodse bevolking. De staking in Amsterdam kreeg direct gevolg in andere plaatsen. Ook in de Zaanstreek, Kennemerland, Utrecht, Hilversum en Weesp werd gestaakt. Voor heel veel Nederlanders was de Februaristaking een inspiratiebron.

Stadswapen

Als blijk van erkenning en waardering verleende Koningin Wilhelmina de gemeente Amsterdam in 1946 het devies "Heldhaftig, vastberaden, barmhartig". Dit is sindsdien toegevoegd aan het stadswapen. Nog altijd heeft de Februaristaking een belangrijke betekenis.

Bloemen gelegd bij de herdenking

Omdat de herdenking dit jaar niet openbaar was konden mensen kosteloos een bloem laten leggen bij de Dokwerker en daar werd getuige de foto veelvuldig gebruik van gemaakt.