Jongeman ernstig gewond bij schietincident Zwijndrecht

Zondag aan het eind van de middag is bij een schietincident aan de Burgemeester Jansenlaan in Zwijndrecht een jongeman ernstig gewond geraakt. 'Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is onbekend', zo meldt de politie zondagavond.

Winkelboulevard Noord

Het schietincident gebeurde rond 17.50 uur in Winkelboulevard Noord, vlak bij de ingang aan de Onrust. Direct na het schietincident kwam de politie ter plaatse om het betreffende deel van het winkelcentrum af te zetten voor sporenonderzoek en om met getuigen te spreken. Over de toedracht is nog niets bekend en ook hoeveel mensen er bij het schietincident betrokken waren is voor de politie ook nog de vraag.

Tips

In het onderzoek naar het incident kan de politie de hulp van het publiek goed gebruiken. Was u getuige van het schieten of heeft u de dader(s) vóór, tijdens of na het incident gezien? Of heeft u camerabeelden, van bijvoorbeeld een bewakingscamera, smartphone of dashcam? Alle informatie en beelden zijn zeer welkom bij de recherche in Dordrecht.