Controleren van aangifte inkomstenbelasting dit jaar extra belangrijk

Het is weer aangiftetijd: meer dan 8 miljoen mensen kunnen vanaf maandag 1 maart aangifte inkomstenbelasting doen over 2020. Dat kan voor veel particulieren en ondernemers een jaar zijn geweest met veel veranderingen, bijvoorbeeld door de coronacrisis. Als dat het geval is, dan raadt de Belastingdienst aan de vooraf ingevulde belastingaangifte extra goed te controleren. Voor ondernemers wordt in de aangifte rekening gehouden met de steunmaatregelen in verband met de coronacrisis.

Bij circa 8,3 miljoen mensen viel de afgelopen periode een blauwe envelop op de mat: 6,8 miljoen particulieren en 1,5 miljoen ondernemers kregen een brief om aangifte inkomstenbelasting te doen. Dat kan tot 1 mei. Iedereen die dat vóór 1 april doet, hoort vóór 1 juli of ze geld terugkrijgen of moeten betalen.

Net als in voorgaande jaren maakt de Belastingdienst aangifte doen zo makkelijk mogelijk. Steeds meer gegevens zijn vooraf ingevuld, dit jaar in totaal ruim 212 miljoen (zie ook de infographic). Dit helpt mensen om tijdig aangifte te doen en het verkleint de kans op onbewuste fouten. Het goed controleren van de gegevens in de aangifte en aanvullen waar nodig blijft wel belangrijk.

Veranderingen in persoonlijke situatie

Als er iets is gewijzigd in de persoonlijke situatie, dan is het nog belangrijker om de aangifte goed te controleren en aan te vullen. Zo sloten in 2020 meer mensen dan ooit hun hypotheek over en nog nooit vroegen zoveel mensen een hypotheek aan.

Deze aangifte kijkt terug op een bijzonder jaar. Door de coronacrisis kan er in 2020 voor veel mensen nogal wat veranderd zijn, zoals verlies van inkomen. Het kan ook voorkomen dat iemand bijvoorbeeld voor de eigen woning een betaalpauze met zijn geldverstrekker heeft afgesproken. Dan moet je extra opletten bij de rubriek renteaftrek. Meestal kan rente die niet in het belastingjaar zelf is betaald ook niet worden afgetrokken. Of het toch kan worden afgetrokken hangt af van de afspraak met zo’n geldverstrekker.

“De gevolgen van de coronacrisis zijn voor iedereen anders. In sommige gevallen hebben wij zicht op die gevolgen, bijvoorbeeld als je als ondernemer gebruik hebt gemaakt van bepaalde steunmaatregelen”, zegt Heleen Bisschoff – Moonen, bij de Belastingdienst verantwoordelijk voor de aangiftecampagne. “Maar we kunnen niet alles weten over de situatie van mensen en het effect daarvan op de aangifte. Daarom vragen we iedereen de gegevens in de aangifte goed te controleren en waar nodig aan te vullen.”

Steunmaatregelen in de aangifte

Veel ondernemers worden hard geraakt door de coronacrisis. Voor hen is tijdig aangifte doen dit jaar belangrijker dan ooit. Tijdig aangifte doen kan sommige ondernemers een financieel duwtje in de rug geven. Als ondernemer kun je door de coronacrisis een negatief inkomen hebben over 2020, omdat de kosten hoger waren dan de inkomsten. In dat geval verrekent de Belastingdienst dit automatisch met het positief inkomen van de drie voorgaande jaren. Ondernemers kunnen daardoor belasting terugkrijgen.

De Belastingdienst houdt verder in de aangifte rekening met een aantal ontvangen steunmaatregelen. De overbruggingsregelingen (TOZO en TOFA) zijn al vooraf ingevuld in de aangifte inkomstenbelasting. Ondernemers hoeven de gegevens over deze uitkeringen alleen goed te controleren - en indien nodig aan te passen. Ook worden ondernemers in de aangifte gewezen op rubrieken die gaan over de tegemoetkomingen (TOGS en TVL), die zijn aangewezen als vrijgestelde winstbestandsdelen. Daarnaast bevat de aangifte een verwijzing naar het versoepelde urencriterium.