'Bijna alle vakantiegangers naar buitenland bereid tot vaccinatie'

Bijna driekwart reizigers is voor verplichte vaccinatie, blijkt uit een recente poll van Zoover. Ruim acht op de tien Nederlanders die dit jaar op vakantie willen naar het buitenland is bereid zich te laten vaccineren tegen Covid-19 als dit verplicht wordt gesteld. Bijna driekwart van de reizigers vindt ook dat zo’n vaccinatie verplicht zou moeten worden voor iedereen die in het buitenland op vakantie gaat.

'Hoewel met name op social media nogal wat weerstand heerst tegen inentingen tegen het coronavirus, blijken vakantiegangers in Nederland er geen bezwaar tegen te hebben', aldus Judith Eyck algemeen directeur van Zoover. 'Als ze hierdoor naar het buitenland op vakantie kunnen is 81,9% bereid een prik te halen. Van de respondenten ziet 15,8% dat niet zitten. Van de reizigers is 72,1% het eens met de stelling dat een vaccinatie verplicht gesteld zou moeten worden bij reizen naar het buitenland. Van de respondenten is 25,7 is het daar niet mee eens.'

Eyck: 'Ik had wel verwacht dat reizigers een hoge vaccinatiebereidheid zouden tonen, want zorgeloos op vakantie gaan is voor iedere vakantieganger belangrijk. Het percentage komt ook overeen met het recente onderzoek van het RIVM. Ik ben daarentegen wel verrast dat er ook enorm draagvlak is voor het verplichten van een vaccinatie. Ik denk dat iedereen wel inziet dat dit noodzakelijk is om veilig te kunnen reizen. En iedereen staat natuurlijk te springen om weer op vakantie te kunnen.'