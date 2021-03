Parkeerwekker in hoger beroep tegen verbod in Amsterdam

Parkeerwekker, de start-up die automobilisten een bericht stuurt wanneer er een scanauto voorbij hun geparkeerde auto rijdt gaat in hoger beroep tegen het verbod in Amsterdam.

Begin vorige maand heeft de voorzieningenrechter de dienst verboden in de hoofdstad. Parkeerwekker is het niet met het vonnis eens en heeft bij het gerechtshof in Amsterdam een spoedappèl aangevraagd. De appèldagvaarding is afgelopen maandag betekend door de gerechtsdeurwaarder en ingediend bij het gerechtshof in Amsterdam.

Als het spoedappèl door het gerechtshof wordt goedgekeurd zou er in april al een nieuwe uitspraak kunnen liggen. Wordt de procedure niet als spoedappèl behandeld, maar als een gewoon hoger beroep in kort geding, dan is de verwachting dat het gerechtshof in september een nieuwe uitspraak zal wijzen.

Inmiddels hebben de steden Rotterdam, Utrecht en Leiden ook stappen aangekondigd indien Parkeerwekker de activiteiten niet in die steden staakt.