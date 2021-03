Stremmingen Erasmusbrug voor filmopnames Eurovisie Songfestival

Maandag 8 maart aanstaande zijn er op en rond de Erasmusbrug in Rotterdam filmopnamen gepland voor een korte film voor het Eurovisie Songfestival. Omdat de film met mooi weer gedraaid moet worden kan het zijn dat de datum last minute wordt gewijzigd. De uitwijkdatum is dan donderdag 11 maart a.s.