Rode Kruis: 'Humanitaire situatie in Syrië is na 10 jaar crisis op zijn slechtst'

90 procent onder armoedegrens

'Zo’n 90 procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens', aldus het Rode Kruis. 'Syriërs hebben te maken met extreme leefomstandigheden. Al tien jaar leven zij tussen aanhoudend geweld, daar bovenop komt een economische crisis en de COVID-19 pandemie', concludeert Juriaan Lahr, hoofd Internationale Hulp van het Nederlandse Rode Kruis.

'Geen voorpaginanieuws meer'

Het Rode Kruis vreest dat Syriërs deze leefomstandigheden niet nog één jaar, laat staan tien jaar, op deze manier volhouden. 'Het nieuws over Syrië haalt niet meer iedere dag de voorpagina’s van kranten of nieuwswebsites, maar het lijden van de bevolking wordt steeds erger en de noden van de bevolking worden groter', zegt Lahr, die de afgelopen tien jaar meerdere malen in Syrië was voor het Rode Kruis. 'Meer dan 13 miljoen mensen in Syrië hebben een vorm van humanitaire hulp nodig.'

Leven opbouwen

Het Rode Kruis benadrukt dat er een politieke oplossing nodig is om te zorgen dat het conflict stopt, om te zorgen voor toekomstperspectief voor de mensen die de afgelopen tien jaar alles zijn verloren. 'Mensen zouden niet maandenlang in tenten moeten slapen en afhankelijk moeten zijn van voedselpakketten, laat staan jaren afhankelijk van deze hulp. We moeten mensen helpen om hun leven weer op te bouwen', stelt Peter Maurer, hoofd van het Internationale Rode Kruis (ICRC).

Zo leefbaar mogelijk

Het Rode Kruis zet zich in de tussentijd in om het leven van Syriërs zo leefbaar mogelijk te maken en verleent onverminderd hulp aan de getroffen bevolking. Mensen hebben niet genoeg geld om te eten, maar ook niet genoeg geld om zich te beschermen tegen het coronavirus. 'Het is in Syrië geen keuze of je een mondkapje draagt of niet. Mensen hebben simpelweg geen geld om beschermingsmiddelen of zeep te kopen. En voor mensen die in tenten in kampen leven, is het nauwelijks mogelijk om op veilige afstand te leven van elkaar', zegt Juriaan Lahr. Tegelijkertijd zijn er tienduizenden families die het contact met familieleden zijn kwijtgeraakt. Zij wachten op nieuws over het lot van de mensen die zij uit het oog zijn verloren.

Hulpverleners omgekomen

De hulpverlening in Syrië is complex. Meerdere malen zijn gezondheidsfaciliteiten aangevallen. Zo’n 60 procent van de humanitaire hulp in het land wordt gedaan door vrijwilligers van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan. Daarvoor betaalt de humanitaire hulporganisatie een grote prijs. Al 73 hulpverleners kwamen om tijdens hun werk, terwijl zij zich inzetten om anderen te helpen.

Giro 5125

Wereldwijd zijn er 690 miljoen mensen die honger hebben, onder wie de mensen die leven in Syrië. Het Rode Kruis heeft giro 5125 opengezet om geld in te zamelen voor voedselhulp nu er stijgende voedselnood is wereldwijd. In landen als Syrië, Jemen, Ethiopië en Zuid-Soedan is de situatie ernstig.