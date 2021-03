Politie onderzoekt mogelijk steekincident in Grou

In de nacht van vrijdag op zaterdag is de politie een onderzoek gestart nadat een vrouw in een woning aan de Lyts Blijema in Grou gewond is geraakt.

De vrouw heeft een steekwond opgelopen. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd in de woning en hoe de vrouw gewond is geraakt. Het slachtoffer is verzorgd in het ziekenhuis en kon daarna weer naar huis.

In en rondom de woning wordt forensisch onderzoek gedaan. Daarnaast zijn we een buurtonderzoek gestart.