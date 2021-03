SGP wil uitzending 'bloot gewoon' voorkomen

Met de serie gewoon bloot wil men laten zien dat niet iedereen het ‘perfecte’ lijf heeft als voorgespiegeld wordt op sociale media. De kinderen mogen dan vragen stellen aan de vijf volwassen personen die naakt staan.

In een reactie laat Van der Staaij weten het een bizar plan te vinden. ‘Alsof kinderen niet weten dat niet ieder lichaam hetzelfde is. Het gaat mij veel en veel te ver als dat gebeurt door leerlingen op de basisschool te confronteren met poedelnaakte wildvreemden in de klas. Hoe kom je erop?’

Van der Staaij werpt bij Kamervragen op: ‘Wat is het verschil is tussen het tonen van geslachtsdelen tijdens een televisieopname voor kinderen en het tonen van geslachtsdelen in een speeltuin?’