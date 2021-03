'Zwemles opstarten: geen versoepeling, maar noodzakelijk voor de veiligheid van kinderen'

Nu uitgelekt is dat de zwemlessen weer opgestart kunnen worden, dient de huidige situatie in beeld te worden gebracht. Het OMT heeft nauw samengewerkt met de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid en bijbehorende zwemprofessionals. Na 11 maanden wordt zwemles eindelijk erkend en apart gezien van het kopje sport.

Shiva de Winter van de Nederlandse Stichting Water- en Zwemveiligheid zegt: 'De discussie is nu of de zwemlessen op 8 of op 15 maart officieel hervat mogen worden. Het OMT heeft een advies uitgebracht om de lessen zo snel mogelijk op te starten. Hierbij werd op zijn vroegst 8 maart in gedachten gehouden. Uit uitgelekte stukken via RTL Nieuws bleek dat er pas aan 15 maart gedacht wordt. De opstart van de zwemlessen is niet echt een versoepeling te noemen, meer een noodzakelijke primaire basisbehoefte.'

De reden van onduidelijkheid ligt volgens De Winter in Den Haag. 'De exacte reden voor het verschil in datums kan verschillende oorzaken hebben. Denk hierbij aan financiële belangen, inclusief vastgoed. 70% van de zwembaden valt onder, of is gelieerd aan, gemeentelijk vastgoed. Daarnaast zijn veel gemeentebaden op slaapstand gezet en deze willen hiervoor opstarttijd hebben. Ook kan het gezocht worden in de sfeer van datums: de 15de maart loopt de huidige lockdown af en wordt deze verlengd.'

De Winter: 'Bovenstaande punten geven niet de prioriteit en essentie weer van zwemles. Om zo veel mogelijk kinderen de komende zomer zwemveilig te krijgen, is het van belang om zo snel mogelijk weer de lessen te hervatten. Het is namelijk van het grootste belang dat kinderen zo veel mogelijk vlieguren (zwemlesuren) maken voor de zomervakantie begint. De eerste zomervakanties starten al op 10 juli 2021. Er is dus geen tijd te verliezen.'