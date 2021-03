'Zware windstoten gevaarlijker dan storm'

Vanaf woensdagavond tot en met zaterdag krijgt Nederland te maken met zeer onstuimig weer. Donderdag is in het noordwestelijk kustgebied kleine kans op storm en worden zeer zware windstoten verwacht. De hevige windstoten zijn gevaarlijker dan storm. Dit zegt Jaco van Wezel van Weeronline

'Meteorologen spreken van een officiële storm als de gemiddelde windsnelheid over een heel uur uitkomt op 9 Bft. Van een officiële zware storm is sprake bij een uurgemiddelde 10 Bft. Hoewel stormwinden schade kunnen veroorzaken en schepen op zee in de problemen kunnen brengen schuilt in de zware windstoten boven land veel meer gevaar', aldus Jaco van Wezel van Weeronline

Bij een windstoot haalt de wind kortdurend extra hard uit. Bomen die al scheef hangen in de stormwind krijgen hierdoor een extra zetje, wat ze in sommige gevallen niet overleven. Ook kan door de plotselinge winduithaal schade aan bijvoorbeeld schuttingen, daken en gevels van huizen ontstaan. Bij een officiële storm is sprake van gemiddelde windsnelheden van 75 km/uur of meer. Aan zee komt het dan meestal tot zeer zware windstoten van meer dan 100 km/uur. Deze windstoten veroorzaken de meeste schade.

In het binnenland kunnen zware windstoten zeker zo verwoestend uitpakken. De gemiddelde wind is landinwaarts tijdens een storm vaak beduidend lager. Vaak waait het dan met zo’n 40-50 km/uur.', aldus Van Wezel. 'Vooral tijdens buien kunnen zware windstoten optreden van 75-100 km/uur en soms zelfs zeer zware windstoten van boven de 100 km/uur. Het verschil met de gewone windsnelheid is echter zo groot dat door de plotselinge windstoten nog sneller dan in de kustgebieden schade kan ontstaan aan bomen en huizen. Een synoniem voor windstoten is rukwinden. Dat woord vertelt dat deze windstoten in staat zijn om dingen kapot te rukken.'

Verkeer ondervindt ook grote hinder door windstoten

Wie deze donderdag de weg op gaat moet ook rekening houden met de zware tot zeer zware windstoten. Van Wezel: 'Onze waarschuwing voor het verkeer: ga in de ochtend en aan het begin van de middag niet met aanhangers en lege vrachtwagens op pad. Ook kunnen takken op de weg waaien en plaatselijk is een omgevallen boom ook niet uitgesloten. Wees extra alert op bruggen en dijken aangezien je daar de meeste wind vangt en met een verraderlijke zijwind te maken kan krijgen. Een voorbeeld van een gevaarlijke dijk waar de wind dwars op staat is de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Ook op veel bruggen in Zeeland en Zuid-Holland krijg je te maken met gevaarlijke zijwind.'