Door 'corona-aankopen' stijgt de vraag naar bepaalde producten

Sinds het begin van de corona pandemie vorig jaar maart sloegen Nederlanders aan het hamsteren. Al snel werd duidelijk dat we niet zomaar van corona af zouden zijn, maar hamsteren was natuurlijk nergens voor nodig. Sinds we weten dat de corona pandemie niet binnen een paar maanden voorbij is, spenderen we veel meer tijd thuis. We zijn gaan thuiswerken, blijven meer binnen en bezoeken minder mensen. Is ons koopgedrag veranderd door de corona pandemie? We gingen op onderzoek uit.

Vriezers

Door al dat hamsteren hebben we natuurlijk plek nodig om alle producten op te slaan. De vraag naar vriezers steeg flink het afgelopen jaar. De groei naar de vraag in vriezers heeft ook te maken met het feit dat we meer thuiswerken. We zijn niet alleen thuis met het ontbijt en het avondeten, ook lunchen doen we nu thuis. Daardoor hebben we meer ruimte nodig voor voedselopslag.

Tuinmeubilair

Ondanks dat we hele dagen thuis moeten doorbrengen willen we natuurlijk niet steeds binnen zitten in de lente en de zomer. Door alle maatregelen was het terras geen optie dus genoten we massaal van de zon in onze eigen achtertuin. Ook bij Heuts.nl was deze trend te zien. Er werden veel meer tuinmeubelen en loungesets besteld.

Spelletjes

Toen ook de scholen dicht gingen zaten we ineens met z’n allen aan de keukentafel. Natuurlijk moesten de Nederlandse kinderen zich bezighouden met hun schoolwerk, maar ook na school is er vermaak nodig. Er werd afgelopen jaar veel buitenspeelgoed besteld zoals trampolines, maar ook spelletjes voor binnen werden veel verkocht. Educatieve spellen waren populair. Niet verwonderlijk natuurlijk als je bedenkt dat de scholen dicht waren en we massaal bang waren dat onze kinderen een leerachterstand zouden oplopen.

Puzzels

Door corona kregen we meer tijd. Zo verdween voor velen van ons de reistijd. Soms kregen we er wel twee extra uren bij door het wegvallen van de reistijd. Hierdoor hebben we meer tijd om bijvoorbeeld een legpuzzel te maken. Legpuzzels stegen enorm in populariteit. Niet zonder reden trouwens. Puzzelen werkt ontspannend voor je hersenen. Omdat je al je aandacht focust op het zoeken van puzzelstukjes ben je niet bezig met de stress van de dag.

Muziekinstrumenten

Ook de vraag naar muziekinstrumenten steeg flink. Doordat we meer tijd kregen pakten we massaal onze oude hobby's op of zagen we dit als het moment om een instrument te leren bespelen. Onder jongere mensen zijn vooral dj sets en drums populair. Ook de vraag naar koptelefoons stijgt zodat we ongestoord muziek kunnen maken zonder dat de buren er last van hebben. Inmiddels half Nederland een gitaar in huis. Vooral de vraag naar elektrische gitaren en beginnersgitaren stijgt. Bij het aanschaffen van een instrument hoort natuurlijk muziekles. Ook de vraag naar online muziekles steeg flink.

Kantoormeubilair

Omdat we meer thuis gingen werken steeg de vraag naar kantoormeubilair explosief. Iedereen die thuis kon werken moest een extra kamer of plek thuis inrichten om ongestoord te kunnen werken. Om ons werk goed te kunnen uitvoeren werden er bureaus, bureaustoelen en andere kantoorbenodigdheden aangeschaft. In veel gevallen werden deze producten gefinancierd door de werkgever.

Haarverf

Toen de kappers dicht gingen zat er niets anders op dan ons coronakapsel te accepteren. Waar we niet mee stopten was het verven van ons haar. Uit verveling, om van grijze haren af te komen of omdat dit het moment perfecte moment is om ons haar in een gewaagde kleur te verven. Wat de reden ook was. Een ding is zeker, we kochten met z’n allen veel meer haarverf dan normaal.

Sportartikelen

Tijdens de lockdown gingen de sportscholen dicht. We moesten noodgedwongen thuis sporten. Dat deden we op veel verschillende manieren en de vraag naar sportartikelen steeg dan ook behoorlijk. Velen van ons begonnen met hardlopen. Hardloopschoenen waren dan ook regelmatig uitverkocht bij de diverse aanbieders. Ook bokszakken en fitnessmatten werden veel verkocht.

Klusartikelen

We hebben meer tijd en zijn meer thuis. De perfecte ingrediënten om het huis eens flink onder handen te nemen. In 2020 deden we massaal klusjes in en om het huis. De vraag naar muurverf steeg explosief. Ook behang en laminaat werden goed verkocht.

Televisies

Het aanschaffen van een nieuwe televisie is niet iets wat je zomaar doet. Toch werden er meer televisies verkocht afgelopen jaar. Dat kan komen omdat we door het thuiszitten het beslissingsproces versnelden of doordat we meer geld te besteden hadden omdat we niet op vakantie gingen. Het investeren in een televisie in plaats van in een vakantie is in deze tijd een logische keuze.