'Onstuimig weer gunstig voor schone energie en schone lucht'

Het winderige weer van donderdag is gunstig voor de productie van groene stroom, maar dit komt niet door de zware windstoten of de mogelijke storm. Een ander voordeel is dat de concentratie fijnstof en pollen sterk zal dalen.

Matthijs van der Linden, meteoroloog bij Weeronline,: 'Donderdag is het zeer onstuimig met in het hele land kans op zware windstoten. Een dag met heel veel wind is niet gunstiger voor de productie van windenergie. Windmolens benutten vanaf windkracht 6 hun maximale capaciteit. Een harde of stormachtige wind heeft daar niet veel aan toe te voegen. Ook zware windstoten zijn niet gunstig voor het winnen van windenergie. Omgerekend naar Beaufort zijn zware windstoten vergelijkbaar met windkracht 9.'

Storm niet gunstiger dan een krachtige wind

'Een winderige periode van enkele dagen is voor windenergie gunstiger dan een enkele dag met storm. Tot en met zaterdag is het onstuimig weer met overdag vaak windkracht 5-6 en aan de kust windkracht 7', aldus Van der Linden. '’s Nachts staat iets minder wind, maar het waait hard genoeg om de windmolens te laten draaien. De afgelopen twee weken was van onstuimig weer juist geen sprake. De wind was meestal zwak of matig van kracht.'

Overigens zullen zonnepanelen donderdag ook stroom leveren. Donderdag zijn er buien, maar ook felle opklaringen. Door de wind verplaatsen de buien snel en zal het nooit langdurig regenen.

Lucht veel schoner dan afgelopen tijd

De lucht is komende dagen veel schoner dan de afgelopen tijd het geval was. Dit komt niet alleen doordat de aanvoerde lucht vanaf de oceaan komt, maar ook doordat fijnstof en pollen hoog de lucht in worden meegenomen en niet bij de grond blijven hangen.