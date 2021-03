FIOD onderzoekt accijnsfraude met bier en wijn

De FIOD heeft op 10 maart twee woningen en een bedrijfspand in Oostvoorne, gemeente Westvoorne en Rucphen doorzocht. Twee mannen (46 en 49 jaar) worden verdacht van accijnsfraude met bier en wijn en valsheid in geschrift. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, een woning, een luxe auto met een dagwaarde van circa €140.000 en een geldbedrag van 29.000 Britse Pond. Daarnaast werd een klein handvuurwapen aangetroffen, dat de lokale politie in beslag heeft genomen.

Het onderzoek van de FIOD is gestart na een signaal van de Douane. De drank zou vanuit veelal buitenlandse (accijns)depots met elektronisch administratieve geleidedocumenten (e-AD) worden geëxporteerd naar Nederland met als bestemming het depot van de verdachten in Rucphen. Hier zijn vermoedelijk de zendingen drank in het systeem vals afgemeld en hebben de documenten daarna een valse bestemming gekregen. Het vermoeden is dat het merendeel van de goederen reeds vóór aankomst in het depot aan het douanetoezicht zijn onttrokken. Mogelijk werd de drank elders op de Nederlandse of Europese markt afgeleverd zonder hiervoor accijns en/of btw af te dragen. Als alle drank op de Nederlandse markt zou zijn gekomen, is de Nederlandse Staat minimaal 900.000 euro aan accijns en btw misgelopen.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Belastingfraude kan systeem ondermijnen

Accijns is een belasting op alcoholhoudende dranken, tabaksproducten en motorbrandstoffen. De Belastingdienst moet erop kunnen vertrouwen dat mensen juiste belastingaangiften doen. Fraude kan het systeem ondermijnen. Door belastingfraude loopt Nederland inkomsten mis. Ook ondermijnt fraude het rechtvaardigheidsgevoel en het vertrouwen in de overheid. Daarom wordt het aangepakt.