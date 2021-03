Vier aanhoudingen in groot onderzoek naar rijschoolfraude

Politieagenten van het basisteam Bijlmermeer en de recherche Oost hebben in een groot onderzoek naar rijschoolfraude afgelopen week vier verdachten aangehouden op verschillende plekken in Amsterdam Zuidoost. De mannen van 53, 43 en 37 jaar oud en een 32 jarige vrouw worden ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan identiteitsfraude, oplichting, valsheid in geschrifte en het onbevoegd uitoefenen van een beroep.

Start onderzoek

In januari 2020 starten de agenten een onderzoek nadat er in korte tijd diverse personen worden aangehouden voor het rijles geven met een vervalste bevoegdheidspas in Amsterdam Zuidoost. Als de agenten contact opnemen met het Centraal Bureau voor Rijvaardigheid (CBR) komt er aan het licht dat het CBR in de afgelopen jaren al diverse malen aangifte heeft gedaan van identiteitsfraude bij de politie. Het CBR geeft aan dat er in bepaalde gevallen een zogenoemde “look a like” namens iemand het theorie of praktijkexamen volgt. Het CBR ziet dat deze gevallen ook veelvuldig in de omgeving van Amsterdam Zuidoost voorkomen.

Samenwerking CBR

De agenten en het CBR zien dat er een verband bestaat tussen de gedane aangiftes van het CBR en de aanhoudingen van de politie. In het onderzoek dat volgt zien de agenten dat er mogelijk in georganiseerd verband door een vaste groep personen op grote schaal fraude wordt gepleegd rondom het behalen van rijbewijzen en het rijles geven.

Aanhoudingen

De afgelopen week konden er in dit onderzoek vier verdachten worden aangehouden. Ook zijn er vier lesauto’s, contant geld en diverse vervalste ID-bewijzen inbeslaggenomen voor verder onderzoek. De agenten sluiten niet uit dat er nog meer verdachten worden aangehouden. Op dit moment zitten de verdachten niet meer vast, maar zij blijven wel verdachten in de zaak.