Mannen in een monogame relatie met een andere man kunnen vanaf 1 september bloeddonor worden

In overleg tussen minister Tamara van Ark, Sanquin, COC en de Nederlandse Vereniging van Hemofilie Patiënten (NVHP) is vastgesteld dat per 1 september 2021 mannen met een vaste partner van hetzelfde geslacht bloed kunnen doneren. Sanquin concludeert uit onderzoek dat het risico op bloed overdraagbare infecties minimaal is, bij het aangepaste donorselectiebeleid worden geen problemen verwacht voor de veiligheid van bloedproducten.

Minister Tamara van Ark (Medische Zorg): “Ik vind dat het gedrag van mensen bepalend moet zijn bij het doneren van bloed en niet iemands geaardheid. Het is dan ook belangrijk dat mannen die een vaste relatie hebben met een andere man nu ook bloed kunnen doneren. We zijn er nog niet, maar dit is een stap in de goede richting.”

Veiligheid van bloeddonaties voorop

Sanquin heeft in het verleden al stappen gezet om mannen die seks hebben met mannen (MSM) niet uit te sluiten als bloeddonor. De nieuwe wijziging houdt in dat per 1 september MSM bloed kunnen doneren. In het gesprek van minister Tamara van Ark met Sanquin, COC en de NVHP is het belang van de veiligheid van de bloeddonaties en het onnodig uitsluiten van veilige donors besproken. Belangrijk hierbij is dat Sanquin het verantwoord vindt om de wijziging door te voeren zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid van de bloedvoorziening. De risico’s op bloed overdraagbare infecties blijven laag.

Ook monitort en evalueert Sanquin doorlopend de mogelijke effecten van de wijziging in het donorselectiebeleid.