Celstraf geëist tegen man die na vechtpartij inreed op terras in Deventer

Zaterdagavond 19 oktober 2019 leek een normale uitgaansavond te zijn in Deventer, maar dat gold niet voor de nacht die erop volgde. In de kleine uurtjes ontstond een vechtpartij in het centrum, waarbij een 38-jarige man uit Deventer werd belaagd. De gemoederen liepen hoog op: direct na de ruzie reed de man met een auto een terras op, de plek waar zijn belagers zich op dat moment bevonden. Vijf mensen raakten bij het incident gewond, waaronder de verdachte zelf. Hij stond donderdag samen met twee andere betrokkenen terecht voor de meervoudige kamer van de rechtbank in Zwolle.

Celstraf geëist

Het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Nederland eiste een celstraf van drie jaar en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van vijf jaar tegen de 38-jarige man. De officier van justitie verwijt hem dat hij vijf mensen heeft geprobeerd van het leven te beroven, onder meer door met de auto tegen drie van hen aan te rijden. Ook wordt hem verweten het terrasmeubilair, twee fietsen en de betreffende auto te hebben beschadigd.

'Van het leven beroven'

De officier van justitie acht deze feiten wettig en overtuigend bewezen. 'Met een auto als een tank inrijden op een groep mensen levert naar de uiterlijke verschijningsvorm het opzet op om die mensen van het leven te beroven. Het is puur geluk en zeker niet aan verdachte te danken dat de slachtoffers nog in leven zijn', aldus de officier op zitting.

Openlijke geweldpleging

Twee mensen die bij de aanrijding gewond raakten, moesten zich ook voor de rechtbank verantwoorden. Het gaat om twee mannen uit Deventer van 25 en 27 jaar. Volgens de officier van justitie hebben zij aantoonbaar een rol gehad in de vechtpartij die aan de aanrijding vooraf ging. Zij verwijt de mannen dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan openlijke geweldpleging tegen de 38-jarige man en twee anderen.

'Zeer bedreigende situatie'

De twee mannen liepen in een groep van acht personen door het centrum. Daarbij kwamen ze de 38-jarige man in de auto tegen. De groep besloot om deze man en de twee inzittenden in de auto aan te spreken, waarna een ruzie ontstond, mogelijk omdat de auto in een voetgangersgebied rondreed. De officier: 'Die vechtpartij, acht tegen drie, is een zeer bedreigende situatie voor de slachtoffers geweest. Vooral de 38-jarige man heeft het moeten ontgelden; daarbij werd ook de auto behoorlijk beschadigd.'

'Geen twijfel'

Volgens de officier van justitie bestaat geen twijfel dat er is gevochten door de groep waar verdachten zich op dat moment in bevonden. De officier is van mening dat er wettig en overtuigend bewijs is dat de twee mannen van 25 en 27 een aandeel hebben gehad in het openlijk geweld. Zij eist tegen de 25-jarige man een gevangenisstraf van drie maanden - waarvan twee maanden voorwaardelijk - en de tenuitvoerlegging van een eerder opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden. De 27-jarige man hoorde een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden en een taakstraf van 150 uur tegen zich eisen.