Rode Kruis Hulplijn na jaar corona nog steeds hard nodig

Een jaar na de opening wordt de Rode Kruis Hulplijn nog altijd zo'n 50 keer per dag gebeld. Sinds de opening van de Rode Kruis Hulplijn (070-4455888) op 16 maart 2020, ontving de hulporganisatie al meer dan 30.000 telefoontjes over corona en daaraan gerelateerde onderwerpen. Bij de start van de Hulplijn kwamen er vooral vragen binnen over het virus zelf: ‘Wat is corona precies? Wanneer weet ik of ik het heb? Wat is quarantaine? En mag ik mijn kleinkinderen nog zien?’ Het Rode Kruis merkt dat door de lange periode van coronacrisis en de lockdown mensen nu steeds vaker een luisterend oor nodig hebben. Zij voelen zich vaak eenzaam en een gesprek met een hulpverlener van de Hulplijn zorgt dan voor wat verlichting of biedt concrete hulp.

Met de koppeling van de Hulplijn aan het ‘Let op Elkaar Netwerk’ biedt het Rode Kruis de mogelijkheid om door het hele land vrijwilligers in te schakelen, om bijvoorbeeld boodschappen te doen of medicijnen op te halen. “Mensen die in quarantaine zitten en geen mensen om zich heen hebben om boodschappen te doen, bieden wij de helpende hand. Maar we zien ook dat mensen met een kwetsbare gezondheid ons bellen omdat zij zelf geen boodschappen durven te doen, uit angst voor besmetting in de voor hen toch wel drukke supermarkten, “ aldus Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis. Ongeveer 12 % van de gesprekken resulteert in zo’n concrete hulpvraag. Naast ‘kan iemand me helpen met boodschappen doen?’ zijn dit bijvoorbeeld ook vragen over vervoer naar een teststraat, vervoer naar een vaccinatielocatie of gezondheidsinstelling of een doorverwijzing naar bijvoorbeeld de gemeente of de huisarts als het gesprek daartoe aanleiding geeft.

Eenzaamheid

Wat verder opvalt aan de gesprekken is dat er steeds meer mensen bellen die zich eenzaam voelen. “Zo’n gesprek begint dan met een verkapte vraag, zoals wat zijn nu de coronaregels, maar leidt dan uiteindelijk naar de kern en dat is dat men zich eenzaam voelt of dat de beller er door de coronamaatregelen even helemaal doorheen zit . Die gesprekken zijn vaak emotioneel, zowel voor de beller, maar ook voor de hulpverlener achter de telefoon. In sommige gevallen verwijzen we de bellers door naar de professionele hulpverlening” vertelt Van Schaik. Ook valt het op dat er mensen zijn die het Rode Kruis bellen, omdat zij moeite hebben met de digitalisering van de samenleving. Veel communicatie is digitaal en als je geen computer of smartphone hebt of daar niet mee om kunt gaan, is dat een probleem. Alternatieven zijn lastig te vinden, ook omdat buurthuizen of bibliotheken gesloten zijn. “Laten we vooral extra letten op mensen die er alleen voor staan in deze lockdown. Het Rode Kruis geeft hiervoor ook een aantal tips: vraag de ander hoe je hem kunt helpen of zorg ervoor dat de ander weet dat je er voor hem of haar bent als dat nodig is. Maak je je zorgen over een ander, maar weet je niet hoe je iemand kan helpen? Verwijs dan door naar de Rode Kruis Hulplijn. Wij staan voor iedereen klaar.”

Anderstaligen WhatsApp-Hulplijn

Voor anderstaligen biedt het Rode Kruis sinds de lente van 2020 de WhatsApp-Hulplijn. Mensen die niet goed of geen Nederlands spreken kunnen een (voice-)bericht sturen met hun vragen en worden dan teruggebeld door een Rode Kruis vrijwilliger in hun eigen taal. Dit kan in het Turks (06-48158053), Arabisch (06-48158055), Tamazight (06-48158055), Chinees (06-48158057), Portugees (06-48158083) en sinds vorige week is er ook een Poolse WhatsApp-Hulplijn (06-48158064).

Dat deze vorm van hulp in een behoefte voorziet, bleek toen een Arabischsprekende man ‘s avonds op ziekenbezoek ging en na 21.00 uur naar huis ging. Hij kwam per toeval in een demonstratie terecht en wist niet waarom dit was. Door contact op te nemen met de Arabische WhatsApp-Hulplijn om te vragen wat er aan de hand was, werd hij geïnformeerd over de regelgeving over de avondklok, die juist op die avond voor het eerst inging.

De Rode Kruis Hulplijn en de WhatsApp-Hulplijn zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.