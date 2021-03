Consumentenbond houdt uitbetaling coronavouchers in de gaten

Reisorganisaties annuleerden vorig jaar massaal vakanties als gevolg van corona. Wettelijk gezien moesten zij binnen 14 dagen de reissom terugbetalen, maar in plaats van geld kregen veel consumenten een voucher met SGR-dekking. Deze zijn 1 jaar geldig en gedekt tegen een eventueel faillissement van de aanbieder.

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) toonde begrip voor de vouchers, maar stelde daaraan de harde voorwaarde dat de reisorganisaties binnen 1 jaar actief alsnog het geld zouden terugbetalen. Ook de Consumentenbond toonde begrip voor het uitgeven van vouchers en vroeg consumenten om zo’n voucher te accepteren als hun financiële situatie dat toeliet.

Lening

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Deze week verlopen de eerste vouchers en wij willen weten of consumenten die al 1 jaar wachten, nu inderdaad hun geld terugkrijgen. Wij krijgen al signalen dat reisorganisaties niet willen uitkeren. Dat vinden wij niet acceptabel. Consumenten hebben in feite een renteloze lening verstrekt aan hun reisbureau en bij veel van hen is het geduld inmiddels op.’

Voucherfonds

De SGR en de overheid zijn bezig met een Voucherfonds. Daarbij kunnen reisorganisaties geld lenen om de vouchers met SGR-dekking mee uit te betalen. Maar de Europese Commissie moet nog goedkeuring geven aan dit Voucherfonds.

Molenaar: ‘Het is niet de bedoeling dat reisorganisaties gaan wachten op geld van het Voucherfonds. Wij weten dat reisorganisaties een zwaar jaar achter de rug hebben, maar afspraak is afspraak. Consumenten kunnen de voucher gebruiken om een nieuwe reis te boeken. Maar als ze dat niet willen, moeten ze binnen 1 jaar hun geld terugkrijgen. Onder die voorwaarde hebben consumenten een voucher geaccepteerd en nu moeten reisorganisaties ook echt over de brug komen.