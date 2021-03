Aanhouding voor beschieting Poolse supermarkt Franselaan

Dinsdagochtend is een 21-jarige Rotterdammer aangehouden als verdachte van de beschieting van een Poolse supermarkt maandagavond. De politie kwam bij de verdachte uit via de auto die door getuigen was omschreven.

Maandagavond rond half elf werd een Poolse supermarkt beschoten. Omwonenden melden meerdere knallen. Ter plekke bleken meerdere inslagen in de winkelruit. Niemand raakte gewond. Dezelfde winkel werd zondagavond half elf ook al beschoten. Ook toen waren er inslagen in de winkelruit, maar geen gewonden.

Getuigen vertelden de politie dat er na de beschieting maandagavond een auto was weggereden. Oplettende getuigen konden zelfs een kenteken noemen. Via dit kenteken kwam de politie uit bij de 21-jarige Rotterdammer die vanmorgen in de Rotterdamse wijk Prinsenland is aangehouden.

Onderzoek

De politie onderzoekt of er een link is tussen deze beschieting en de beschieting van zondagavond. In het onderzoek zal ook gekeken worden naar eventuele verbanden met andere incidenten rond Poolse supermarkten elders in het land.