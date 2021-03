Politiebusje verliest drie kisten met oefenvuurwapens

Onklaar gemaakt en gemarkeerd

De politie is nu dringend op zoek naar de drie kisten die zaterdagochtend vermoedelijk uit een politievoertuig zijn gevallen. 'In de kisten zitten oefenvuurwapens van de politie. De wapens zijn onklaar gemaakt en gemarkeerd', aldus de politie. Voor de politie is het van groot belang dat de kisten en de inhoud snel weer terecht zijn.

Stormachtig weer

Zaterdagochtend 13 maart vertrok de medewerker van de politie uit Lelystad. Achter in zijn bestelbus stonden drie kisten met oefenvuurwapens. Het was deze ochtend stormachtig weer. De politiemedewerker reed vanuit Lelystad over de Oostvaardersdijk naar de A6 bij Almere-Poort. Bij de oprit naar de A6 ontdekte de politiemedewerker dat de achterdeur van de bestelbus, mogelijk door een defect in het slot, open stond. De medewerker zette de auto langs de weg. Hij zag op dat moment dat de kisten verdwenen waren. Het gaat om één houten kist en twee roodkleurige plastic kisten.

Uitgebreid gezocht lang gereden route

De politie heeft direct uitgebreid gezocht langs de afgelegde route. Daarbij zijn wel enkele goederen uit de bestelbus teruggevonden maar de drie kisten zijn niet meer aangetroffen. Ook andere opsporingshandelingen hebben nog niet tot resultaat geleid. De politie vraagt daarom de hulp in van het publiek die op die zaterdagochtend mogelijk op de route iets hebben zien liggen of zelf s iets uit een bestelbusje hebben zien vallen.