Hoofdengineer (69) verkocht geheime bedrijfsinformatie aan Chinees bedrijf

De rechtbank Overijssel heeft maandag een 69-jarige man uit Almelo veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaar en een taakstraf van 240 uur. 'Hij was hoofdengineer bij een groot Duits elektronicabedrijf en verkocht jarenlang geheime bedrijfsinformatie over stoomturbines aan een bedrijf uit China', zo meldt de rechtbank dinsdag.

Verdiensten afstaan en schadevergoeding betalen

'De ruim 100.000 euro die de man hiermee verdiende moet hij afstaan. Ook moet hij zijn voormalig werkgever een schadevergoeding betalen van 10.000 euro', aldus de rechtbank.

Ongeloofwaardige verklaring

Volgens de man was het hem niet duidelijk dat hij deze informatie niet mocht delen, omdat de informatie toch al op straat lag. De rechtbank acht deze verklaring ongeloofwaardig, nu blijkt dat hij herhaaldelijk en voor een lange periode grote geldbedragen kreeg om de informatie te geven aan twee oud-medewerkers van het elektronicabedrijf. Hij wist dat zij met hun nieuwe bedrijf in China stoomturbines daar op de markt wilden brengen. Dit kon de concurrentiepositie van zijn werkgever in gevaar brengen.

Werkgever te laat met indienen klacht

De straf is lager dan de eis van de officier van justitie omdat de man niet voor alle feiten wordt veroordeeld. De rechtbank velt geen oordeel over het schenden van de geheimhoudingsplicht, omdat zijn werkgever te laat was met het indienen van de klacht. Juridisch gezien had de werkgever dit binnen 3 maanden moeten doen, nadat zij wist van het gepleegde feit. Ook voor het witwassen krijgt de man geen straf opgelegd. De rechtbank oordeelt dat de man wel geld heeft ontvangen uit zijn criminele activiteiten, maar acht niet bewezen dat hij dit heeft proberen te verbergen. Daarnaast heeft de rechtbank rekening gehouden met het tijdsverloop in deze zaak.

Beslag gelegd op huis

De man moet – naast de al oplegde 10.000 euro schadevergoeding – ruim 100.000 euro aan illegaal verdiend geld afstaan aan de Staat. De rechtbank oordeelt dat het beslag op zijn spaarrekening, het salaris en de niet uitgekeerde pensioengelden wordt opgeheven. Het beslag op zijn huis blijft in stand.