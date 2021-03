Hogere straffen in hoger beroep voor poging tot moord op een advocaat

De aanval op de advocaat vond plaats op 26 september 2017 in Zoetermeer. Het slachtoffer werd door een onbekend gebleven jongen in de spreekkamer van haar kantoor met een mes in haar hoofd gesneden. De mannen waren intensief betrokken bij deze aanval. Via een criminele ‘appgroep’ op een PGP-telefoon heeft een van de mannen de opdracht aangenomen om de advocaat te verminken. Vervolgens hebben de mannen uitvoering gegeven aan die opdracht en de jongen die gestoken heeft van Amsterdam naar het advocatenkantoor in Zoetermeer gebracht. Het gerechtshof vindt dat de advocaat bij de uitvoering van dit plan in een levensgevaarlijke situatie terecht is gekomen. Het snijden in het gezicht van de vrouw was zo gevaarlijk dat sprake is van een poging tot moord. De mannen hadden van tevoren kunnen bedenken dat het verkeerd af had kunnen lopen. De mannen worden daar verantwoordelijk voor gehouden, ook al hebben zij het slachtoffer niet zelf gestoken.

Het gerechtshof heeft in de strafmaat meerdere omstandigheden betrokken waarvan hier enkele genoemd worden. Het slachtoffer weet nog steeds niet waarom dit is gebeurd. Zij is door een litteken in haar gezicht voor het leven getekend. Het advocatenkantoor, dat zij samen met haar zus had, is failliet gegaan door de gevolgen van deze aanval. Het slachtoffer heeft haar carrière als advocaat beëindigd. In sterk strafverzwarende zin heeft het gerechtshof er rekening mee gehouden dat er een advocaat is aangevallen. Het Haagse hof heeft overwogen: “Voor een goed functionerende rechtsstaat is het van groot belang dat advocaten hun werk in vrijheid kunnen doen. Het hof is daarom van oordeel dat een langdurige vrijheidsbeneming in de rede ligt voor degenen die dat belang niet inzien en niet terugdeinzen voor het plegen van een aanval op een togadrager.” Het gerechtshof heeft daarom hogere straffen opgelegd dan de rechtbank. Die had 8 jaar en 8 jaar en 3 maanden gevangenisstraf opgelegd.