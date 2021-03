'Belangrijk dat de zwembaden verder opengaan met oog op gezondheid voor alle leeftijden'

De zwemlessen zijn weer begonnen, en dat is goed nieuws. Wel moeten de zwemveiligheid en kwaliteit gewaarborgd worden. Dat kan door middel van een zelf opgestelde routekaart, waarop staat hoe de zwembaden op een verantwoorde manier kunnen opstarten. In de routekaart wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met verschillende leeftijden en doelgroepen.

De routekaart geeft stapsgewijs aan welke doelgroepen eerst aan de beurt zijn. Op dit moment zijn dat de kinderen tot en met 12 jaar. De eerstvolgende groep zouden jongeren tot 27 jaar zijn en in april kunnen wedstrijden mogelijk weer hervat worden. In de routekaart zijn alle leeftijden en groepen meegenomen, inclusief baby's en peuters. Die zijn in mei aan de beurt.

'De geplande data zijn onder voorbehoud en afhankelijk van het aantal besmettingen en het R-getal. Hiermee is het natuurlijk geen gelopen race', aldus Shiva de Winter is voorzitter van de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid. 'Door de intensieve samenwerking met de overheid over de zwemlessen zijn er goede samenwerkingen ontstaan. Dit is geen garantie voor succes, maar wel een steun in de rug.'

De Winter: 'Ik adviseer, samen met partners van NSWZ, om de huidige amateur- en regiocompetitie in de zwemsport voor dit seizoen af te lassen om zo extra verkeer te voorkomen en rust te creëren. De landelijke competitie kan door middel van een sneltestplicht en zonder publiek wel afgerond worden. Recreatief zwemmen zal nog wel even duren.'

De routekaart gaat naar branchepartners, leden van de Tweede Kamer, commissie VWS en sportkoepels. Bovendien zal de zwembranche bij het OMT een aanbeveling doen om de adviserende rol die het eerder pakte, door te zetten.