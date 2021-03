Misschien is dit wel de meest bijzondere stemlocatie van Nederland

Het is dat er buiten aan de weg de bekende geel fluorescerende bordjes staan met daarop 'Stembureau' anders zou het niet in je opkomen dat je op deze locatie je stem kan uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021.

Boterdijk

We staan dan ook op de Boterdijk die is gelegen in het dorpje De Kwakel dat hoort bij de gemeente Uithoorn, in het zuiden van de Nederlandse provincie Noord-Holland. Het dorpje telt 4.445 inwoners, althans dat was de stand op 1 januari 2020.

Poldersport

De locatie voor dit stembureau is op zin minst 'bijzonder' te noemen al was het alleen al om zijn prachtige ligging midden in de natuur en het boerenland. De boerderij die deze dagen als stemlokaal is ingericht is er niet eentje van '10-in-een-dozijn'.

Melkkoeien

Zeker, er zijn in het weiland koeien te vinden die rustig paraderen en het gras op één van de weilanden van de boerderij tot zich nemen. De koeien worden dagelijks gemolken en 'de boer' is wel eens op de tractor te spotten maar er gebeurt veel meer.

Zorgboerderij

Zo heeft de boerderij bijvoorbeeld een belangrijke maatschappelijke functie er bij gekregen toen werd besloten om er tevens een zorgboerderij van te maken.

Poldersport

Maar het meest bekend is deze boerderij om de buitenactiviteiten die op een aantal weilanden worden gehouden voor de echte sportieveling die niet bang is voor een beetje water en modder en een heuse 'koeienvlaai' op zijn tijd. Bij het familiebedrijf 'Poldersport', de naam zegt het al, werden inmiddels al weer 25 jaar geleden de plannen verwezenlijkt om er 'iets' bij te gaan doen naast het vertroetelen van de melkkoeien.

Gezonde buitenlucht

Het bleek een gouden vondst want, zoals gezegd, weten jaarlijks scholen, families, bedrijven, sportverenigingen, sportfanaten, scoutinggroepen en iedereen die wel van de gezonde buitenlucht houdt het sportparadijs te vinden om zich even lekker fysiek uit te kunnen leven op een van de talloze hindernissen die in het weiland staan. Na de fysieke inspanning kan er nog uitgebreid worden nagepraat onder het genot van een gezellige barbecue.

Verkiezingen

Dan weer even terug naar het begin: de verkiezingen. Zoals gezegd deze unieke locatie, een 'speciale' boerderij waar gestemd kan worden voor de Tweede Kamerverkiezingen, is met de ontwikkelingen die het de afgelopen tientallen jaren heeft doorgemaakt eigenlijk een hele mooie afspiegeling van hoe de maatschappij kan werken. Dus niet denken maar doen, ondernemen, proberen, vallen en weer opstaan. Het kan echt leiden tot iets heel moois.