Bromfietser gewond na botsing in Den Bosch

Traumahelikopter

Een traumahelikopter kwam ter plaatse en landde in een nabijgelegen weiland. Het fietspad werd enige tijd afgesloten door de politie, voorbijgangers werden omgeleid door de berm. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend. De bromfiets is door de politie meegenomen naar het bureau. Pas nadat de rijbaan was schoongemaakt kon deze worden vrijgegeven.

Ambulance vast in drassige berm

Een ambulance die onderweg was om hulp te verlenen bij dit incident reed zichzelf vast in de drassige berm, deze werd later door een bergingsvoertuig losgetrokken.