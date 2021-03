In Rijswijk in rolstoel aangetroffen Duitser (25) door familie achtergelaten

De man, die in de nacht van dinsdag 9 op woensdag 10 februari werd aangetroffen in een rolstoel bij de brandweerkazerne aan de Burgemeester Elsenlaan in Rijswijk, is daar door zijn familie uit Duitsland achtergelaten. Dit meldt de politie donderdag na onderzoek.

Onderzoek

De politie startte in februari een onderzoek naar degene(n) die de ernstig gehandicapte man achterlieten. De rechercheurs wisten de identiteit van het 25-jarige slachtoffer, te achterhalen. Het gaat om een man met de Duitse nationaliteit.

Duitse politie zet strafrechtelijk onderzoek voort

Nader onderzoek leidde rechercheurs naar twee personen die het slachtoffer daar vermoedelijk achterlieten. Aangezien beide verdachten in Duitsland wonen, zet de Duitse politie het strafrechtelijk onderzoek voort. De Duitse justitie beslist uiteindelijk of er vervolging plaats gaat vinden.

Twee familieleden

Uit het onderzoek blijkt dat waarschijnlijk twee familieleden, een 50-jarige vrouw en 20-jarige man, de ernstig gehandicapte jongeman in een rolstoel achterlieten in de omgeving van de brandweerkazerne aan de Burgemeester Elsenlaan in Rijswijk.

Onderkoelingsverschijnselen

Een voorbijganger waarschuwde de hulpdiensten toen hij de man in de rolstoel zag staan. De aangetroffen man werd met onderkoelingsverschijnselen direct vervoerd naar het ziekenhuis. Door zijn handicap kon de man niet communiceren. Hij had ook geen identiteitsbewijs bij zich. Wel werd bij de man een briefje gevonden waarin onder andere stond dat zijn moeder niet meer voor hem kan zorgen, zijn familie dakloos was en dat hij daarom werd achtergelaten.

Tips

Het onderzoeksteam deed meerdere getuigenoproepen om in contact te komen met zijn familieleden om met hen de mogelijkheden voor hulpverlening te bespreken. Ook ontving het team meerdere tips van burgers die de achtergelaten jongeman in gezelschap van zijn familie eerder hadden gezien. Deze tips leverde een belangrijke bijdrage.

Man opgevangen in Nederlandse zorginstelling

De politie onderzocht door wie de man daar werd neergezet en hoe hij in Rijswijk terecht kwam. De man kon zich namelijk niet zelfstandig verplaatsen. De jongeman zit op dit moment nog in een Nederlandse instelling waar er goed voor hem gezorgd wordt. Op termijn zal hij hoogstwaarschijnlijk definitief in een zorginstelling in Duitsland geplaatst worden.