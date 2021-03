'Onderschat het belang van sport en bewegen voor jongeren niet'

Binnensportbonden en belangenorganisaties doen een dringende oproep aan het kabinet en de Tweede Kamer om meer oog te hebben voor de mensen die door de coronamaatregelen nog niet kunnen sporten in sporthallen en -zalen. Zij presenteren in hun oproep dalende cijfers over de sportbeoefening, met name onder kinderen.

Dit is volgens Rebecca Beck van het Kenniscentrum Sport & Bewegen zorgelijk want sport en bewegen dragen juist bij aan de motorische, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. In 2019, voor de coronacrisis, sportten Nederlandse jongeren (12 t/m 17 jaar) het meest (71%), gevolgd door kinderen (4 t/m 11 jaar, 63%) en daarna volwassenen (18 t/m 64 jaar, 56%). Ook zien we dat 80% van de kinderen van 6-11 jaar een lidmaatschap heeft bij de sportvereniging, maar dat dat afneemt tot 56% bij 12-19 jarigen.

'Jongeren kunnen via sport hun emoties kwijt en vinden rust en afleiding. Ook krijgen ze meer zelfvertrouwen en eigenwaarde', aldus Beck. 'Regelmatig bewegen draagt bij aan goede slaap en geeft jeugd een verhoogd gevoel van geluk en welzijn. Ze ervaren minder emotionele problemen zoals zorgen of angst, gaan beter om met stress en hebben minder gedragsproblemen.'

'Als we kijken naar de meest beoefende sporten onder kinderen en jongeren dan zien we dat voor de coronacrisis (2019) de nummer 1 positie voor de jeugd (4 t/m 17 jaar) werd ingenomen door (veld)voetbal. 4 t/m 11 jarigen deden ook vaak aan sporten als turnen, dansen en hockey. Een deel van deze sporten kan vanwege de coronamaatregelen momenteel niet uitgevoerd worden op de traditionele wijze.'

De coronacrisis hoeft volgens Beck voor kinderen en jongeren echter geen reden te zijn om niet te sporten en bewegen in hun vrije tijd. 'Er zijn gelukkig veel initiatieven om kinderen en jongeren meer perspectief te bieden, met aandacht voor ‘samenwerken tussen lokale partijen’ en ‘ontmoeten’ door middel van sport. De initiatieven laten zien dat het niet ingewikkeld hoeft te zijn om toch het verschil te maken. Zoek elkaar vanuit verschillende domeinen op, verbind initiatieven van welzijn en sport met elkaar, wees creatief in het bedenken van wat wel mogelijk is en geef zo de jeugd perspectief. Met het integreren van sport en bewegen in bestaande initiatieven kunnen we samen lichamelijke, cognitieve en sociaal-emotionele achterstanden van de jeugd verkleinen.'