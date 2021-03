Verkenners Jorritsma (VVD) en Ollongren (D66) aangesteld

Nu de uitslag van de verkiezingen nagenoeg vaststaat zijn vandaag alle lijsttrekkers van de partijen die minstens 1 zetel in de Tweede Kamer hebben behaald in Den Haag bij elkaar gekomen om kennis te maken met elkaar.

Niet één maar twee verkenners

Ook wordt er in deze fase in aanloop naar de formatieonderhandelingen een verkenner aangesteld die gaat aftasten welke partijen mogelijk met elkaar het nieuwe kabinet kunnen gaan vormen. Traditiegetrouw levert de grootste partij de verkenner. In dit geval is dat dus de VVD die 35 zetels heeft behaald maar omdat D66 met 23 zetels een flinke winst heeft behaald levert deze partij ook een verkenner.

Jorritsma en Ollongren

Voor de VVD is Annemarie Jorritsma aangesteld als verkenner en voor D66 is Kajsa Ollongren aangesteld, zo maakte Kamervoorzitter Khadija Arib vandaag bekend.

De verkenners gaan nu de verschillende mogelijke coalities onderzoeken. Dit gebeurt door alle fractievoorzitters te vragen hoe zij de formatie zien. Vervolgens wordt er door de twee verkenners bepaald welke coalitie de meeste kans van slagen heeft.

Verslag uiterlijk 30 maart

Uiterlijk 30 maart zullen de verkenners verslag uitbrengen van hun bevindingen. Dit is tevens de laatste dag dat de oude Tweede Kamer voor de laatste keer in de oude samenstelling vergadert. De verkenners zullen naar verwachting advies uitbrengen wie er als informateurs moeten worden aangesteld.