Vrouw met auto op de kop in de sloot

Rond 21.30 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een eenzijdig verkeersongeval op de Heikesestraat in het buitengebied van Vessem. Een vrouw is daar door nog onverklaarbare oorzaak met haar auto op de kop in de sloot belandt.

Naast de brandweer kwam ook een traumahelikopter ter plaatse voor assistentie. De vrouw is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De auto is door een bergingsbedrijf uit de sloot getakeld en afgevoerd. De weg was door het ongeval enige tijd gestremd voor het overige verkeers.