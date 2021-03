CDA-Partijvoorzitter Ploum afgetreden na verkiezingsnederlaag

'Een grote teleurstelling voor ons allemaal'

Ploum laat in een reactie op zijn aftreden weten dat de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen woensdag het CDA niet het resultaat hebben opgeleverd 'waar wij op hoopten en waar heel veel mensen hard aan hebben gewerkt. Het was een grote teleurstelling voor ons allemaal. Het totale proces van het afgelopen jaar is weerbarstig geweest', stelt Ploum.

Eindverantwoordelijkheid

Een lijsttrekkersverkiezing, een verandering van lijsttrekker in december en een campagne die daardoor pas laat op gang kon komen en niet zonder problemen verliep. 'Voor die campagne en dat hele proces draag ik als Partijvoorzitter de eindverantwoordelijkheid', aldus Ploum.

'In het belang van de partij'

Ploum is van mening, nu dit traject geleid heeft tot deze nederlaag, dat hij daar de uiterste consequentie aan moet verbinden. Dat doet hij in het belang van de partij. Ploum heeft het CDA in de afgelopen 8 jaar, waarvan 6 jaar als secretaris en 2 jaar als voorzitter gediend, 'naar eer en geweten'. 'Ik neem deze stap met pijn in mijn hart maar het is van belang dat er verantwoordelijkheid wordt genomen', aldus Ploum.