Marengo proces van start

Lang was T. de meest gezochte crimineel van Nederland en werd een jaar geleden opgepakt in Dubai. Nu moet hij zich in de zwaar beveiligde bunker in Amsterdam zich voor de rechtbank verantwoorden.

Rondom de beveiligde bunker staan een groot aantal politieagenten en medewerkers van justitie om het proces te beveiligen. Vermoedelijk is T. met een helikopter vanaf de EBI in Vught naar Amsterdam gebracht.