Aanhouding door inzet lokprofiel minderjarige in mensenhandelonderzoek

Eerder is er een doorzoeking geweest in zijn woning waarbij beslag is gelegd op zijn computer en telefoon. Hieruit komt naar voren dat de verdachte de opzet had om seksuele handelingen tegen betaling te faciliteren voor de (lok)minderjarige en hem daarmee seksueel uit te buiten. De verdachte is donderdag 18 maart voorgeleid aan de rechter-commissaris en vervolgens geschorst. Hij mag de strafzaak zodoende in vrijheid afwachten. De politie zet het onderzoek voort.

In zedenzaken wordt door de politie vaker gewerkt met lokprofielen. Het is de eerste keer dat een lokprofiel is ingezet voor de bestrijding van mensenhandel in de jeugdprostitutie. Het OM denkt hiermee een geschikte, nieuwe opsporingsmethode te hebben. In de uitzending van het EO-programma ‘Jojanneke uit de Prostitutie’ vanavond wordt deze methode getoond door de politie en toegelicht door officieren mensenhandel Warner ten Kate en Daphne van der Zwan. Seksuele uitbuiting van minderjarigen, jongens en meisjes, is een groot probleem en speelt zich vooral af op internet, stellen zij. Om effectief te zijn in de bestrijding is het van belang ook bij de opsporing hiervan gebruik te maken. Het voordeel is dat je geen minderjarige jongen of meisje hoeft in te zetten maar gebruik kunt maken van een lokprofiel.

Het zal ook de eerste keer zijn dat een zaak met een dergelijke opsporingsmethode voor de rechter zal worden gebracht. Het is afwachten hoe de rechter de zaak zal beoordelen, maar de officieren zien de rechtszaak met vertrouwen tegemoet.