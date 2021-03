Meer rijbewijsbezitters ondanks coronacrisis

Bij jongeren van 17 jaar nam het autorijbewijsbezit met 34,2 procent af ten opzichte van het jaar ervoor. Onder 18- tot 20-jarigen nam het aantal autorijbewijzen af met 10,5 procent. De meeste nieuwe rijbewijsbezitters zijn doorgaans jongeren. Vanwege de coronacrisis konden die tijdens de lockdowns geen rijexamen afleggen.

Bij 75-plussers steeg het rijbewijsbezit met 10,6 procent. Normaal gesproken laat een deel van de ouderen het rijbewijs verlopen, bijvoorbeeld degenen die om gezondheidsredenen afzien van het autorijden. Maar alle rijbewijzen die vanaf 1 februari 2020 zouden verlopen, bleven langer geldig.

Minder nieuwe rijbewijsbezitters

In 2020 kregen 165 duizend personen een nieuw autorijbewijs, 23,6 procent minder dan in 2019. In januari en februari 2020 lag het aantal afgegeven nieuwe autorijbewijzen nog op het gebruikelijke niveau. Vanwege de bestrijding van het coronavirus werden vanaf 16 maart 2020 alle theorie- en praktijkexamens geannuleerd. Daardoor nam in maart het aantal afgegeven nieuwe rijbewijzen af met 45,6 procent. In april 2020 was het aantal nieuwe rijbewijzen maar liefst 97,8 procent lager dan in april 2019. Vanaf 18 mei 2020 waren praktijkexamens weer mogelijk en in juni nam het aantal afgegeven nieuwe rijbewijzen weer toe. In september, oktober en november 2020 was het aantal nieuwe rijbewijzen hoger dan in diezelfde periode in de voorgaande twee jaren.

Rijbewijsbezit hoogst in Rozendaal, laagst in Amsterdam

In de gemeente Rozendaal was het autorijbewijsbezit in 2020 het hoogst, van elke 1 000 inwoners van 17 jaar of ouder hebben er 918 een rijbewijs. In Tubbergen en Renswoude waren er respectievelijk 912 en 911 rijbewijshouders per 1 000 inwoners. In Amsterdam was het rijbewijsbezit met 630 rijbewijshouders per 1 000 inwoners het laagst.