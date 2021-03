Fondsen en ondernemers maken samen vuist tegen eenzaamheid

Het Oranje Fonds en het KPN Mooiste Contact Fonds bundelen hun krachten en gaan eenzaamheid te lijf met behulp van zo’n 20 sociaal ondernemers*. Vanuit het programma Ondernemen tegen eenzaamheid worden zij financieel en organisatorisch in staat gesteld om eenzaamheid structureel te bestrijden. Het doel is om duizenden mensen te helpen, waarbij de kracht van technologie wordt ingezet om onderling contact tussen mensen tot stand te brengen

Twee op de vijf volwassenen voelt zich eenzaam. Zij missen een hechte, emotionele band met anderen of hebben minder contact met andere mensen dan ze zouden willen. Eenzaamheid kan iedereen treffen, van jong tot oud en kan grote gevolgen hebben. Langdurig eenzaam zijn, kan leiden tot fysieke en psychische gezondheidsklachten zoals een verhoogd risico op hartziekten en depressie.

Sandra Jetten, directeur van het Oranje Fonds: “In een tijd waarin afstand houden de norm is, is het heel moeilijk om verbonden te blijven. Mensen zijn van het ene op het andere moment hun dagelijkse contact met anderen kwijtgeraakt. Eenzaamheid was al een groot probleem en deze crisis maakt het alleen nog maar groter, in alle lagen van de bevolking. Gelukkig zien we dat heel veel mensen bereid zijn iets voor anderen te betekenen. Met ons gezamenlijke programma Ondernemen tegen eenzaamheid gaan we een groep sociaal ondernemers ondersteunen die zich wil inzetten om eenzaamheid in Nederland structureel te verminderen. Door in hen te investeren, financieel maar juist ook met kennis en coaching, kunnen zij groeien en op termijn nog meer mensen uit de eenzaamheid helpen.”

Marieke Snoep, bestuurslid van het KPN Mooiste Contact Fonds en lid van de Raad van Bestuur van KPN vult aan: “Eenzaamheid is een gigantisch probleem met grote gevolgen. En gelukkig zijn er in ons land al talloze initiatieven die een steentje bijdragen aan meer sociale verbinding. Maar er is meer nodig. Wij zijn ervan overtuigd dat we meer kunnen bereiken door samen te werken. Vandaag zetten we daarin een belangrijke eerste stap en roepen we ondernemers op zich te melden met hun innovatieve ideeën voor het programma Ondernemen tegen eenzaamheid. Met als doel dat we gezamenlijk voor zoveel mogelijk mensen een verschil gaan maken.”

Programma en aanmelden

Ondernemen tegen eenzaamheid is op zoek naar ambitieuze sociaal ondernemers die zich willen inzetten om eenzaamheid in Nederland structureel te verminderen. Mensen met een unieke en schaalbare aanpak die potentie heeft om financieel zelfstandig te zijn, waarbij vrijwilligers onderdeel uitmaken van de oplossing en ICT leidend is. De sociaal ondernemers krijgen gedurende drie jaar een financiële impuls en daarnaast ook workshops, coaching, toegang tot een relevant netwerk en landelijke zichtbaarheid.

De werving van de deelnemers start vandaag. Sociaal ondernemers kunnen zich tot en met 2 mei hier aanmelden. Daarna begint het selectieproces waarbij de inzendingen beoordeeld worden door een jury die bestaat uit experts op het gebied van ondernemen en eenzaamheid. In het najaar van 2021 gaat het programma van start.