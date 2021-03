Verdachte (47) aangehouden na bommelding Binnenhof Den Haag

Telefonische melding 'bom op Binnenhof'

Donderdagmiddag, even na 17.00 uur, werd er een telefonische melding gedaan dat er een bom op het Binnenhof zou liggen. Direct werd het Binnenhof ontruimd en de directe omgeving afgezet.

Geen explosieven aangetroffen

Het Team Explosieven en Veiligheid van de politie heeft uitgebreid op het Binnenhof onderzoek gedaan. Er werden uiteindelijk geen explosieven aangetroffen. Rond 18.00 uur werd de ontruiming van het Binnenhof weer opgeheven.

Verdachte aangehouden

'Rechercheurs deden ondertussen onderzoek naar de identiteit van de beller. De beller werd korte tijd later in een woning in Alphen aan den Rijn aangehouden', aldus de politie. Deze 47-jarige man uit Alphen aan den Rijn is inmiddels ingesloten aan een politiebureau waar hij later zal worden gehoord.