GGD bereikt 'mijlpaal' van 10 miljoen coronatests in Nederland

Landelijk 250 testlocaties

'In de afgelopen negen maanden is het testlandschap aanzienlijk uitgebreid en van een enkele afnameplek gegroeid naar een groot landelijk netwerk van zo’n 250 testlocaties', aldus de GGD GHOR. De coronacijfers zijn in Nederland de afgelopen week opgelopen. Op de GGD testlocaties zijn de hoogste weekaantallen zichtbaar sinds 1 juni vorig jaar. Zo is er in de afgelopen week een recordaantal van 518.316 testen afgenomen.

Ruim 6.000 GGD-medewerkers

Voor de ruim 6.000 GGD-medewerkers op de testlocaties betekent dit alle hens aan dek: 'Niet alleen dáár is het aanpoten', aldus Tiemen Bloemberg, Programma Directeur Testen en Vaccineren bij GGD GHOR Nederland. 'In de hele testketen werkt iedereen keihard om het stijgende aantal testaanvragen goed aan te kunnen: de callagents bij de landelijke coronatest afsprakenlijn, de medewerkers die de testuitslagen doorbellen, de bron- en contactonderzoekers en de laboratoriummedewerkers'.

Belangrijk om je te laten testen

Het is belangrijk dat mensen zich laten testen bij klachten. Het zorgt ervoor dat we nieuwe besmettingen eerder vinden. Mensen die het virus inderdaad blijken te hebben, gaan in isolatie en blijven thuis. De GGD’en zijn verantwoordelijk voor de basistestinfrastructuur, gericht op de opsporing en bestrijding van het virus. Op deze pagina vindt u meer informatie over testen.