Lionsclubs bereiken mijlpaal van 1 miljoen pakken koffie voor Voedselbanken Nederland

Vandaag overhandigde Jaap Stelling van Lionsclubs Nederland 204.000 pakken koffie (incl. 20% donatie van Douwe Egberts) aan René Froger, ambassadeur van Voedselbanken Nederland. Dat zijn er 70.000 meer dan het jaar daarvoor. Mooi feit is dat daarmee ook een record van 1 miljoen pakken koffie voor de voedselbanken in de afgelopen negen jaar is overschreden.

Een kop koffie is voor ruim een miljoen Nederlanders die onder de armoedegrens leven, een product dat een flinke hap uit het beschikbare budget neemt. Een dagelijks bakje koffie is dus ook voor de klanten van de voedselbanken in Nederland niet vanzelfsprekend. Pien de Ruig van Voedselbanken Nederland zegt hierover: ‘We streven bij de samenstelling van de voedselpakketten naar een combinatie van verse producten zoals groente en fruit en langer houdbare producten. In de praktijk worden langer houdbare producten zoals koffie minder vaak gedoneerd, waardoor koffie lang niet altijd onderdeel uitmaakt van de pakketten. Door deze jaarlijkse inzamelingsactie van Lionsclubs Nederland zit koffie de komende tijd in de pakketten en dat waarderen onze klanten enorm.’

Lionsclubs overdonderd door eigen succes

De jaarlijkse Lionsclubs actie liep van december tot half februari. Op honderden plekken in het land, waaronder in veel supermarkten, stonden verzameldozen waar mensen hun D.E waardepunten konden doneren. Jaap Stelling van Lionsclubs Nederland zegt: ‘Ik ben echt overdonderd door dit succes. Door corona waren meerdere inzamelingspunten gesloten, maar toch is de opbrengst veel hoger dan andere jaren. Zo kunnen steeds meer mensen genieten van een dagelijks bakje koffie. Geweldig toch?!’ René vult aan: ‘Het is hartverwarmend om deze inzet van Lionsclubs te zien, waarmee zij al zo veel jaren een groot aantal Nederlanders weet aan te zetten tot sparen voor onze voedselbanken. Onze dank is groot!’

Mensen dichter bij elkaar brengen

Ook Douwe Egberts waardeert de inzet van Lionsclubs Nederland enorm. Ellen van der Linde, marketingmanager van Douwe Egberts: ‘Het is een geweldige traditie die jaarlijks weer meer pakken koffie oplevert voor klanten van de voedselbanken. Dat moedigen we graag aan, want een kop koffie brengt mensen dichter bij elkaar. Wij doneren daarom elk jaar 20% bovenop het gespaarde aantal waardepunten. Juist in deze coronatijd is ‘samen zijn met elkaar’ een van de dingen die we het meest missen. Daarom bieden we binnen ons spaarprogramma nu ook de mogelijkheid om, naast het sparen voor geschenken, het hele jaar door te kunnen schenken aan het goede doel.’ Afgelopen week kondigde Douwe Egberts deze verdieping op haar spaarprogramma aan. Hiervoor heeft de koffiefabrikant vier goede doelen geselecteerd waarbij ‘mensen met elkaar verbinden’ centraal staat. 4,5 miljoen huishoudens sparen al volop D.E waardepunten, dus ook voor niet-spaarders is er nu een heel laagdrempelige manier om te kunnen sparen voor een goed doel, waaronder dat van Voedselbanken Nederland.