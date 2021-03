Twee branden in schuren van boerderijen in Valthermond

In een schuur aan het Noorderdiep in het Drentse Valthermond is vrijdagavond brand uitgebroken.

Schuur verloren gegaan door brand

Brandweerposten uit Emmen, 2e Exloërmond, Borger, Emmer-Compascuum, Schoonoord en Ter Apel werden opgeroepen om het vuur te bestrijden. Volgens de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) moet de schuur als verloren worden beschouwd. De brandweer probeerde overslag van de brand aan omliggende gebouwen te voorkomen.

Gasflessen

Er zouden zich ook gasflessen in de schuur bevinden. De oorzaak van de brand is onbekend. Ook is niet duidelijk of er mensen gewond zijn geraakt.

Brand boerderij Zuiderdiep

Eerder op de dag was er ook al een brand in Valhtermond in een schuur bij een boerderij aan het Zuiderdiep waarbij veel rook vrij kwam. Meerdere brandweerkorpsen rukten uit, maar de brand was daar toen snel onder controle.

Wat er precies in de schuur in brand stond en hoe groot de schade is, is niet bekend.