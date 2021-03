Politie maakt einde aan anti-coronamaatregelen-demo op Museumplein

Zondag heeft een grote groep mensen opnieuw gedemonstreerd op het Museumplein in Amsterdam tegen de coronamaatregelen. Volgens inschattingen van de politie zou het gaan om een groep van ongeveer 1.000 personen.

Noodbevel

Rond 15.00 uur begon de politie met het verdrijven van de aanwezigen, nadat eerder al was aangekondigd dat er een noodbevel van kracht was. Daarbij werd ook de waterwerper ingezet. Rond 16.00 uur was het gehele Museumplein leeg. De politie heeft een aantal demonstranten aangehouden.