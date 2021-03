Consumentenbond: 'Grote webwinkels misleiden met kortingen op adviesprijzen'

Onderzoekers van de Consumentenbond bekeken de prijzen van 250 webwinkels. 30 van deze winkels gebruikt adviesprijzen. Dat mag, maar dan moeten de winkels wel de laatste adviesprijs van de fabrikant hanteren.

Afwijkend

Bij 12 van de 30 winkels vonden de onderzoekers afwijkende adviesprijzen. En 7 winkels (Blom Elektro, Bol.com, Coolblue, Foka, Kamera-Express, Koopjedeal en Tandenborstel.com) gebruiken zelfs structureel te hoge adviesprijzen. Bij deze winkels vonden de onderzoekers zonder veel moeite minstens 10 adviesprijzen die hoger waren dan de adviesprijs van de fabrikant. Maar soms ook lager.

Teveel

In een aantal gevallen houden verkopers consumenten voor de gek met kortingen op te hoge adviesprijzen. Zoals bijvoorbeeld op Bol.com. Hier is een Sony-televisie te koop met een adviesprijs van €1399 voor €899. Een voordeel van 36%, zo lijkt het. Maar de werkelijke adviesprijs van het apparaat blijkt €1000. De korting is dan ineens nog maar zo’n 10%. En ook bij Coolblue is de werkelijke korting op een Samsung-televisie fors lager. De adviesprijs blijkt niet de doorgestreepte €2499, maar €2299.

Aanbiedingensite Koopjedeal.nl maakt het helemaal bont. De site biedt de OneBlade Pro scheerapparaat van Philips aan voor €85. Volgens de winkel is de adviesprijs €165. Hierdoor lijkt het alsof consumenten een fikse korting van 48% krijgen. In werkelijkheid bedraagt de adviesprijs echter slechts €65. In plaats van flink te besparen, betalen consumenten dus €20 teveel.

In de ban

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Wat ons betreft, doen winkels het gebruik van adviesprijzen snel in de ban. De adviesprijs is alleen bedoeld als een inschatting van de fabrikant hoeveel een consument voor een product overheeft. Meer niet. Dus stop met het gebruik ervan in de winkel, want dat werkt misleiding in de hand.’