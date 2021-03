Coldcaseteam Sem Vijverberg overweldigd door reacties

Het coldcaseteam Oost Nederland is overweldigd door alle reacties die de afgelopen week zijn binnen gekomen naar aanleiding van de nieuwe campagne en het onderzoek naar de gewelddadige dood van baby Sem Vijverberg in januari 2006. Dit leverde, inclusief de tips naar aanleiding van Opsporing Verzocht, inmiddels al rond de 50 tips op. Het team bedankt alle tipgevers voor de aangeleverde informatie en gaat ermee aan de slag.

Publiciteit

De campagne die sinds vorige week zaterdag wereldkundig werd gemaakt, leverde zeer veel publiciteit op zowel regionaal als nationaal. Diverse dagbladen, nieuwssites, radiostations en televisieprogramma’s besteedden uitgebreid aandacht aan deze cold case en de unieke samenwerking met voetbalclub De Graafschap en zanger Xander de Buisonjé.

Hartverwarmend

“Het is hartverwarmend om te zien hoeveel enthousiasme en betrokkenheid er is in de samenleving om dit intrieste misdrijf op te lossen en de waarheid te achterhalen” aldus onderzoeksleider Ferdinand Schellinkhout. “Het kan niet zo zijn dat we accepteren als maatschappij dat een weerloos en pasgeboren kind met grof geweld wordt omgebracht, in een koude vijver wordt achtergelaten en het met een verzonnen naam wordt begraven. Wij willen dit kind zijn echte naam geven en achterhalen wie hem dit heeft aangedaan”.

Belangeloos

Aan de campagne werkten ook diverse andere mensen mee. Directeur Hans Martijn Oostendorp van voetbalclub De Graafschap omarmde het voorstel om samen te werken meteen. De club is verankerd tot in de haarvaten van de Doetinchemse samenleving en wil graag meer betekenen voor de stad en regio dan alleen voetbal. Ook producer Edwin van Hoevelaak (bekend van hits van André Hazes jr, Jeroen van de Boom, Nick&Simon en Wolter Kroes) wilde zijn medewerking, studio en netwerk graag volledig belangeloos inzetten voor dit project. Via hem werd zanger Xander de Buisonjé, zelf vader van een zoon die Sem heet, benaderd voor het schrijven van een speciaal lied. Dit nummer, getiteld “Er is nog hoop” werd daarna ook wederom volstrekt belangeloos ingespeeld door diverse topmuzikanten zoals gitarist Marcel Fisser, drummer Marijn van de Berg en bassist Edwin de Groot, allen bekend van het tv programma De beste zangers.

Het lied ‘Er is nog hoop’ is o.a. te beluisteren via Spotify en alle opbrengsten gaan naar stichting Nidaa, kenniscentrum voor vondeling leggen en babydoding en naar stichting De beschermde wieg, waar een baby anoniem te vondeling kan worden gelegd en acute hulp kan worden verleend aan zwangere vrouwen in nood.

Wedstrijd

Op vrijdagavond 2 april om 20.00 uur speelt voetbalclub De Graafschap tegen FC Dordrecht. Ter gelegenheid van de cold case zal het stadion die avond eenmalig worden omgedoopt tot het Sem Vijverberg stadion. De spelers van zowel de thuis- als de bezoekende club én de arbitrage zullen opkomen in een speciaal voor deze gelegenheid ontworpen shirt en een minuut stilte in acht nemen. Ook sponsoren van de club werken aan de actie mee door de boarding langs het veld gedurende dit moment ter beschikking te stellen. Gedurende de wedstrijd zijn er op de tribune grote spandoeken aangebracht waarop aandacht wordt gevraagd voor de cold case Sem Vijverberg. De wedstrijd wordt uitgezonden via ESPN.

Informatie

Gedurende de afgelopen week zijn er al diverse tips bij het team aangeleverd. Daar is het team heel dankbaar voor. Heeft u ook informatie of vermoedens wie (een van de) ouders van Sem is/zijn of wie er betrokken is geweest bij zijn dood of het achterlaten in de vijver?