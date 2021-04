Rutte sprak volgens aantekeningen wel met verkenners over Omtzigt

Mark Rutte heeft in zijn gesprek met de verkenners Jorritsma en Ollongren wel degelijk gesproken over Pieter Omtzigt. Dit blijkt donderdag uit ingebrachte stukken waaraan Rutte zijn goedkeuring heeft gegeven voor wat betreft de gespreksweergave met daarop aantekeningen van dat gesprek.

'Niet over Omtzigt gesproken'

Eerder verklaarde Rutte dat hij, en ook sprekende namens Sigrid Kaag, dat zij beiden in de bewuste gesprekken met de twee oud-verkenners het niet over Omtzigt zouden hebben gehad.

'Minister'

Uit de openbaar gemaakte aantekeningen, van het gesprek dat Rutte met de twee oud-verkenners had, blijkt dat er een handgeschreven aantekening is waarin staat: "Je moet wat met Omtzigt: minister".

Kamerdebat opnieuw meerdere keren uitgesteld

Donderdagochtend zou om 10.00 uur het Kamerdebat opnieuw worden hervat, nadat het woensdagmiddag en -avond al diverse keren was uitgesteld, maar ook vandaag is het al weer diverse keren uitgesteld. Het huidige tijdstip waarop het debat nu gepland staat is 13.30 uur.