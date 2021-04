Aanhoudingen na grote drugsvondst bedrijfspand Rijswijk

Afgelopen woensdag heeft de Dienst Regionale Recherche van de politie eenheid Den Haag in de ochtend vier mannen aangehouden. 'Drie van deze mannen, in de leeftijd tussen 38 en 55 jaar, worden verdacht betrokken te zijn geweest bij een grote partij verdovende middelen. Deze harddrugs werden aangetroffen in een bedrijfspand aan de Zuiderweg in Rijswijk op 7 januari 2020', zo laat de politie donderdag weten.